YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da deprem konutları hak sahiplerine teslim edilecek

Malatya'da deprem konutları hak sahiplerine teslim edilecek

02.02.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da deprem konutları hak sahiplerine teslim edilecek

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, Malatya'da evleri hasar görenler için inşa edilen Yakınca Deprem Konutları kura çekiminin ardından hak sahiplerine teslim edilecek.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Yakınca Mahallesi'nde inşa edilen 499 konut için kura çekimi, şubat ayının ikinci haftasında gerçekleştirilecek.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca ve Kaynarca mahallelerinde yapımı tamamlanan TOKİ deprem konutlarında incelemelerde bulunan Çalık, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AFAD Malatya İl Müdürü Mustafa Türker, Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ İl Sorumlusu Emrah Acar'ın katılımıyla deprem konutlarıyla ilgili gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Toplantı sonrasında konuşan Çalık, Yakınca'da 22 blok halinde 499 ev inşa edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hava şartları ve tedariklerdeki aksamalar nedeniyle 499 konutun kuralarını şubat ayının ikinci haftasında çekip, hak sahibi vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim edeceğiz. Burası Malatya'nın en güzel yaşam alanlarından biri olacak. Bu bölgeye yaklaşık bin konut kazandırılacak. Bu bölgede 541 sosyal konutun ise 2 Mart'ta ihalesi yapılacak. Bunun yanında Kaynarca Mahallemizde de 126 konut üretildi. Bu konutların da inşaatı yüzde 95 oranında tamamlandı. Kabulleri yapıldıktan sonra kura çekimleri gerçekleştirilecek ve hak sahiplerine evleri teslim edilecek."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından gerginlikYeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından gerginlik
VakıfBank, yeni nakit yönetimi ekosistemi Vinov'u hayata geçirdiVakıfBank, yeni nakit yönetimi ekosistemi Vinov'u hayata geçirdi
Adana'da eşi ve ailesi ile tartışıp evini ateşe veren kişi gözaltına alındıAdana'da eşi ve ailesi ile tartışıp evini ateşe veren kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 2 Şubat Çarşamba

İmsak
06:01
Sabah
07:24
Öğle
12:45
İkindi
15:32
Akşam
17:56
Yatsı
19:15
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Evde yaşadı! Yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...

Evde yaşadı! Yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Herkes onu merak ediyordu! 5 ay sonunda görüntülendi

Herkes onu merak ediyordu! 5 ay sonunda görüntülendi

Her biri ölüm saçıyor! İşte en zararlıları

Her biri ölüm saçıyor! İşte en zararlıları

Kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

"Hep kürtaj oldular" demişti! Sözleri tepki çekince...

"Hep kürtaj oldular" demişti! Sözleri tepki çekince...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.