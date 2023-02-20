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Malatya'da depremde anne babası ölen 3 çocuk korumaya alındı

20.02.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan depremde ailesinden ayrı düşen bir çocuğun anne-babasına teslim edildiğini, anne-babası ölen 3 çocuğun ise kurum tarafından koruma altına alındığını bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, enkaz altından çıkartılan refakatsiz çocukların tespit edilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

AFAD, polis, jandarma ekipleri ve hastaneler ile irtibat halinde olan müdürlük yetkilileri, toplam 4 çocuğun ailesine ulaşılamadığını belirledi.

Anne ve babaları depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği belirlenen 3 çocuk hakkında tedbir kararı alındı, bir çocuk ise ailesine teslim edildi.

"ÇOCUĞUMUZ İLE AİLEYİ BULUŞTURDUK"

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, AA muhabirine, depremin olduğu andan bu yana kurum olarak yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını belirtti.

SEREBRAL PALSİ HASTA ÇOCUK BAKIMININ ARDINDAN AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Birçok alanda görev yapan müdürlük personelinin aynı zamanda kimsesiz kalan çocukların tespiti ve onların aileleri ile buluşturulması için de çalıştığını anlatan Sökmen, "Depremin ilk gününde biz burada emniyet, jandarma, hastane ve AFAD ekipleri ile koordineli çalıştık. Refakatsiz çocuğun ilk dakikadan itibaren bilgileri bize geldi, takiplerini yaptık. Hastanede ilk gün serebral palsi hastası çocuğumuzu bulduk. Suriye uyrukluydu. Onu alarak kendi çocukevleri sitemizde 2 gün baktık. Arkadaşlarımızın araştırması neticesinde babanın depremde yaralandığını, annenin de babaya baktığını tespit ettik. Daha sonra çocuğumuz ile aileyi buluşturduk. Mutlu bir tablo ile ailesine teslim ettik." dedi.

"AİLESİNDEN HABER ALINAMAYAN ÇOCUĞUMUZ YOK"

Yaptıkları çalışmada 3 çocuğun daha ailesinden uzak kaldığının belirlendiğini ifade eden Sökmen, şöyle konuştu:

"Şu anda annesi-babası depremde vefat etmiş 3 çocuğumuz bakımımız altında. Bizde olup da ailesinden haber alınamayan bir çocuğumuz yoktur. İlimizde şu ana kadar kayıp çocuk olduğuna dair bir bilgi de, talep de gelmedi. Ama 3 çocuğumuz ailesini kaybettiği için şu anda bizim kuruluşumuzda. Bu çocuklarımızın anne babaları depremde vefat ettiği için bakım tedbiri kararı alıp kuruluşumuzda bakımlarını üstleneceğiz."

İlerleyen günlerde amca, dayı ya da farklı akrabalık bağları tespit edilirse çocukların yakınlarına teslim edilme ihtimalinin de olduğuna değinen Sökmen, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız, amca, dayı ya da diğer akrabaları tespit edilirse onlara teslim edilebilirler. Bizim en son seçeneğimiz kurum bakımıdır. Koruyucu aile sistemimiz vardır. Amcası, dayısı veya akrabalarından birisi çıkıp gelir. Arkadaşlarımız da inceler ve aileyi de uygun görürlerse önceliğimiz çocuğun ailenin yanında kalması. Bu durumda çocuklarımızı hemen ailelerine teslim ederiz. Ama şu an için acil koruma kararlarını alarak kurum bakımına yerleştirdik."

"CİDDİ BİR TALEP VAR"

Sökmen, kurumda koruma altına alınan 3 çocuğun koruyucu aile ya da evlat edinme sistemleri ile mutlaka bir aile yanına yerleştirileceğini vurgulayarak, "Bizim depremden dolayı ayrıca bir koruyucu ailelik veya evlat edindirme sistemimiz yok. Rutin sistemimiz devam ediyor. Depremin dışındaki illerden koruyucu aile olmak için müracaat ediyorlar. Bunun da bir süreci var. Süreç sonunda geçici olarak yerleştirme yapıyoruz. Çocuk aile ile uyum sağladıktan sonra kalıcı olarak yerleştiriyoruz. Bu koruyucu aile için. Ama evlat edinme tamamen farklı. Onun mahkeme ve takip süreçleri var. Şu anda gelen ciddi bir talep var Türkiye genelinden. Bakanlığın bu konudaki talimatları çerçevesinde çalışmaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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deprem Malatya

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