Malatya'da depremde bir binanın yıkılma anı güvenlik kamerasında

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük hasara neden olduğu Malatya'da deprem anına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.

Elbistan'daki 7,6 büyüklüğündeki depremde, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi Leblebici Sokak'taki bir binanın yıkılma anı bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, deprem anında park halindeki arabaların sallanması, insanların kaçışması ve o sırada da bir binanın yıkılması görülüyor.

Binanın yıkıldığı anda seyir halindeki bir aracın ve insanların toz bulutu içerisinde kaldıkları anlar da görüntülerde yer aldı.

