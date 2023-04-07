Malatya’da depremde hasar alan kültür varlıkları restore edilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan Malatya’da tarihi yapılar da yakın takibe alındı. Yeşilyurt ilçesinde yer alan tarihi ve kültürel varlıkların depremden dolayı büyük hasar aldığı belirlenirken, ilçeye gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Elazığ Rölöve ve Anıtlar Müdürü Harun Çelik ile Erzurum’dan gelen teknik ekipler tescilli kültür varlıklarını inceledi.

Yapılacak teknik çalışmalarla ilgili incelemede bulunan ekibe eşlik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Yeşilyurt ilçesini de büyük hasar aldığını belirterek, “Yeşilyurt ilçemizde Banazı, Gündüzbey Yakınca mahallelerimizde depremden zarar gören tarihi yapıları yerinde inceleyerek yeniden restorasyonu konusunda yapılacak çalışmalarla alakalı ekiplerimizden bilgi aldık. Yapılan incelemeler sonucunda bölgemizdeki tarihi tescilli kültür varlıklarını Malatya’mızın ve Yeşilyurt’umuzun tarihi dokusuna uygun bir şekilde yeniden imarı ve inşası noktasında hızlı bir şekilde çalışmalar yürütülecek. Cumhurbaşkanımızın himayesinde ikizce, mahallemizde yapımı ivedi bir şekilde devam eden deprem konutlarımız da bölgenin tarihi dokusuna uygun bir şekilde inşa edilmekte. İnşallah en kısa zamanda vatandaşlarımızın yaşam alanlarını oluşturarak, yeniden bölgemizi daha konforlu ve sağlam konutlara kavuşturacağız, yaralarımızı birlikte sararak bu zor günlerinde inşallah üstesinden elbirliği ile geleceğiz” şeklinde konuştu.

