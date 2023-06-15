YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da depremlerde hayatını kaybeden 181 çocuk için fidan dikildi

Malatya'da depremlerde hayatını kaybeden 181 çocuk için fidan dikildi

15.06.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hayatını kaybeden 181 çocuk için fidan dikildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce "Her Can İçin Bir Fidan" projesi kapsamında Özel Harekat Bölge Müdürlüğü bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, özel harekat polisleri ve öğrenciler etkinlikte fidan dikti.

Vali Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünün anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiğini söyledi.

Depremlerde kentte 1237 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Şahin, "Depremlerde hayatını kaybedenlerin 181'i 18 yaşından küçük çocuklarımızdı. Emniyet Müdürlüğümüz 181 canımıza, 181 fidan dikerek onları hatırlamak ve her bir fidanda tekrar hayat bulmaları duygusuyla etkinlik düzenledi. Biz 181 evladımızı kalbimizde yaşatıyoruz. İnancımız gereği onlarla tekrar buluşacağımıza inanıyoruz. Güzel bir yerde misafir edildiklerine inanıyoruz." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralıOtomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Nilüfer Belediyesi’nden en çalışkan öğrencilere bisiklet ödülüNilüfer Belediyesi’nden en çalışkan öğrencilere bisiklet ödülü
İstanbul'da Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandıİstanbul'da Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı
Anahtar Kelimeler:
Hulusi Şahin Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 15 Haziran Perşembe

İmsak
03:06
Sabah
04:56
Öğle
12:32
İkindi
16:26
Akşam
19:59
Yatsı
21:40

Malatya Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Perşembe

Ari eczanesi
Battalgazi
Yildirim eczanesi
Battalgazi
Bahar eczanesi
Darende
Hekimhan eczanesi
Hekimhan
İnan eczanesi
Arguvan
Şifa eczanesi
Yesilyurt
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

1 milyon dolarlık sigorta! “Penisim o kadar büyük ki yaralanmalar...”

1 milyon dolarlık sigorta! “Penisim o kadar büyük ki yaralanmalar...”

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Hayranı evine kadar gelip arabasını ateşe verdi! O anları paylaştı

Hayranı evine kadar gelip arabasını ateşe verdi! O anları paylaştı

Aşk üçgeni ölümle bitti! Aldatan sevgilisini affetmedi

Aşk üçgeni ölümle bitti! Aldatan sevgilisini affetmedi

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.