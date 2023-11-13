Malatya'da depremlerde hayatını kaybedenler anısına fidan dikildi

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Beydağı Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen fidan dikimi töreninde, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremin, ülkenin gerçeği olduğunu dile getiren Yazıcı, "Hemen hemen her gün ülkemizde deprem oluyor. 6 Şubat'ta iki çok büyük deprem oldu ve binlerce insanımızı kaybettik. Bu parka gelen insanlarımız, ileride ağaç olacak fidanların gölgesinde gezerken deprem gerçeğini unutmayacak." dedi.

Vali Yazıcı, birlik ve beraberlik içerisinde en kısa sürede şehri ayağa kaldırmaya gayret ettiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Konuşmaların ardından Vali Yazıcı, Başkan Gürkan, protokol üyeleri ve depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınları 1246 fidanı toprakla buluşturdu.

