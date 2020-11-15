Malatya'da depremzedeler için inşa edilen konutlar yükseliyor

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için inşasına başlanan köy konutlarının bir kısmının yıl sonunda hak sahiplerine teslim edileceği bildirildi.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, deprem sonrasında ilçedeki Gelincik Tepesi ve Eski Malatya Yatılı Bölge Ortaokulu yanında deprem konutları hızla yükselirken ilçeye bağlı köylerde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bulutlu Mahallesi'nde 81 dönüm arazi üzerinde yapımı devam eden 26 tek katlı çelik konstrüksiyonlu köy evleri ve 8 ahır çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yetkililerden bilgi aldı.

Bir dönümlük araziler üzerinde oluşturulan ve brüt 90 metrekare büyüklüğe sahip olan köy evlerinin yıl sonuna kadar teslim edileceğini belirten Başkan Güder, depremzede ailelerin yaralarını sarmak için hükümet ve yerel yönetimler olarak tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Güder, vatandaşların kış ayını evlerinde geçirmeleri için hükümet ve yerel yönetimler olarak tüm imkanları seferber ettiklerini aktararak, şunları kaydetti: