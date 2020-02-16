Malatya'da depremzedeler için yapılacak konutlara ilişkin toplantı düzenlendi

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, "Bizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Malatya ve Elazığ'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." dedi.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için yapılacak konutlara ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Belediyenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, depremden zarar gören ilçelerde yapılan çalışmalar ve yapılacak olan yatırımlar ele alındı.

Suver, buradaki konuşmasında, depremin ilk saatlerinden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ilgili bakanların deprem bölgesine geldiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız da 24 saat sonra Elazığ ve Malatya'ya geldi." ifadesini kullandı.

Bölgeye ilk andan itibaren gerekli desteğin sağlandığını ve yaraların sarılmaya başlandığını vurgulayan Suver, şöyle devam etti:

"Battalgazi, Doğanyol ve Pütürge belediye başkanlarımızla birlikte bundan sonra daha iyi ve güvenilir bir Malatya'da yaşayabilmek yapılan çalışmalarla sahadaki beklentileri kıyasladık ve tartıştık. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Edindiğimiz bilgiler bundan sonraki çalışmalara çok fayda sağlayacaktır. Bizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Malatya ve Elazığ'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız."