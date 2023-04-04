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Malatya'da depremzedelere gezici klinikle ağız ve diş sağlığı hizmeti

04.04.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da çadır kentlerde görev yapan ağız ve diş sağlığı gezici tarama araçları, afetzedelerin ertelenemeyen ağız ve diş bakımı ihtiyaçlarını karşılamak için görev yapıyor.

Malatya Sağlık Müdürlüğünce tahsis edilen, temel ve koruyucu düzeyde diş sağlığı hizmeti verilen araçlarda, afetzedelere diş fırçası ve macun dağıtılarak diş sağlığı eğitimi de veriliyor.

Türkşeker Şeker Fabrikası sahasında hizmet veren gezici tarama aracında görev yapan Diş Hekimi Ziad Alsirafialnajar, AA muhabirine depremzedelere ilaç, diş fırçası ve diş macunu dağıttıklarını, diş kaplaması düşenlere yardımcı olduklarını, diş çekimi, pansuman ve çocuklara flor uygulaması gibi işlemler yaptıklarını, kendilerini aşan durumlarda ise hastaları hastaneler ya da özel polikliniklere yönlendirdiklerini dile getirdi.

Diş bakımının bu dönemde zor ama ihmal edilmemesi gerektiğini savunan Alsirafialnajar, günde ortalama 15 hastaya müdahale ettiklerini kaydetti.

Alsirafialnajar, şöyle konuştu:

"Ağız ve diş sağlığı, bakımı yapılması gereken bir şey, ertelenemez. Bakım olmazsa çürükler artar, diş eti iltihaplanır, daha büyük sorunlara yol açar. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Depremden sonra diş hekimi değil de normal pratisyen hekim gibi sağlık çadırında görevlendirildim. Sağlık müdürlüğünden mobil araç talep edince sağ olsun temin ettiler. Çok önemli bir hizmet, ertelenmeyecek, çünkü insanlar nereye gidecek? Şehir içinde poliklinikler, muayenehaneler çoğu kapalı durumda. O yüzden burada bulunmamız çok faydalı."

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deprem Malatya ağız ve diş sağlığı

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