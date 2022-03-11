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Malatya'da devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı

11.03.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı.

Arapgir- Kaban kara yolunda H.G (38) idaresindeki 23 ABF 026 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kazada, sürücüyle minibüste bulunan 12 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Arapgir Devlet ile Malatya Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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