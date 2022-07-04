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Malatya'da devrilen tarım aracındaki 3 kişi yaralandı

04.07.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da devrilen tarım aracındaki 3 kişi yaralandı

Malatya'da devrilen tarım aracındaki 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Rüstem Karakaş'ın (48) kullandığı araç D-300 kara yolu Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Safiye Karakaş (37) ve Emine Polat (12) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Karakaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Malatya'da devrilen tarım aracındaki 3 kişi yaralandı

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