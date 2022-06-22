YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

22.06.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen traktörün altında kalan ehliyetsiz sürücü ağır yaralandı.

Ö.S'nin (16) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Beybağı Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, traktörün altında kalan Ö.S'yi çıkararak ilk müdahalesini yaptı.

Ağır yaralı sürücü, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afganistan uyruklu 454 düzensiz göçmen daha sınır dışı edildiAfganistan uyruklu 454 düzensiz göçmen daha sınır dışı edildi
Denizli'de üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybettiDenizli'de üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti
Kırıkkale ve Sivas'ta, dolu ve sağanak etkili olduKırıkkale ve Sivas'ta, dolu ve sağanak etkili oldu
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 22 Haziran Çarşamba

İmsak
03:06
Sabah
04:57
Öğle
12:34
İkindi
16:28
Akşam
20:01
Yatsı
21:43
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes mutlaka denesin! Yapamazsanız ölebilirsiniz

Herkes mutlaka denesin! Yapamazsanız ölebilirsiniz

Bikinisi ve filesiyle meydan okudu! “Büyük olduğumu söyleyen...”

Bikinisi ve filesiyle meydan okudu! “Büyük olduğumu söyleyen...”

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Her şey sizinle ilgili... Dikkatli bakarsanız görürsünüz

Her şey sizinle ilgili... Dikkatli bakarsanız görürsünüz

Viagra’nın öyle bir etkisi ortaya çıktı ki... "Büyük bir adım olabilir"

Viagra’nın öyle bir etkisi ortaya çıktı ki... "Büyük bir adım olabilir"

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.