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Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

07.04.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Mehmet İli (66) yönetimindeki 31 PE 287 plakalı traktör, Mengelis Mahallesi'nde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan sürücü ve eşi Ayşe İli (65) Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada sürücü hayatını kaybederken, eşi Ayşe İli ağır yaralandı.

Yaralı, ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılırken, sürücünün cenazesi ise hastane morguna konuldu.

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