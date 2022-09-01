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Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

01.09.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Kaya (63) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen traktör, Gökçeören Mahallesi'nde yoldan çıkarak devrildi.

Traktörün devrildiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaya'nın cenazesi, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Malatya Darende traktör

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