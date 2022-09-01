Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Kaya (63) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen traktör, Gökçeören Mahallesi'nde yoldan çıkarak devrildi.

Traktörün devrildiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaya'nın cenazesi, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz