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Malatya’da dron ile tespit edilen 35 düzensiz göçmen yakalandı

20.01.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’nın Arapgir ilçesinde kırsalında jandarma ekipleri tarafından dron destekli düzenlenen operasyonda 35 kaçak göçmen yakalandı.

Malatya’da dron ile tespit edilen 35 düzensiz göçmen yakalandı

Malatya il Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Arapgir - Arguvan karayolu üzerinde bir minibüsün içerisinde çok sayıda yabancı uyruklu düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri drone ile yerleri tespit edilen 3’ü Afganistan, 32’si Pakistan uyruklu düzensiz göçmenleri yakalayarak gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri bildirildi.

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