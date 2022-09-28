Malatya'da düzenlenecek EXPO 2028'e 2 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor

Malatya'da düzenlenecek EXPO 2028'in en az 40 ülkeden 2 milyonun üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19. yüzyılın ortalarından itibaren düzenlenen, olimpiyatlar ve dünya kupaları gibi prestijli uluslararası etkinlikler arasında yer alan EXPO'nun, 2028'de Malatya'da gerçekleştirileceğinin açıklanması kentte sevinçle karşılandı.

1960 yılından itibaren Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) sorumluluğu altında düzenlenen EXPO'nun 2028 yılındaki organizasyonuna ev sahipliği yapacak olan Malatya'daki etkinliklere en az 40 ülkenin katılması, 2 milyonun üzerinde de ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde düzenlenen genel kurula katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'nın "kadim kültürlerin başkenti, medeniyetlerin vazgeçilmez durağı" olduğunu belirtti.

EXPO 2028'in, Malatya'nın kuruluşundan bu yana üstleneceği en önemli ve özel projelerden biri olacağını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Küreselleşen dünyamızda EXPO'lar düzenlendiği ülkelere ve şehirlere ekonomik, politik ve kültürel katkılar sağlamaktadır. Her bir EXPO kendi alanında insanları bilinçlendirmeyi, değişimi, paylaşmayı, ilerlemeyi teşvik etmeyi ve diyalog ile deneyimleri aktarmayı hedeflemektedir. Bahçecilik EXPO'ları doğa ile insanı tekrar buluşturmakta ve hızlı şehirleşmenin yarattığı sorunları çözmede önemli bir rol üstlenmektedir. Şehrimizde gerçekleşecek uluslararası B1 kategorisinde bir EXPO'nun, Malatya'nın turizmine sağlayacağı katkı azımsanmayacak kadar fazla olacaktır. EXPO 2028, Malatya'nın UNESCO Kültür Miras Listesi'nde bulunan değeri Arslantepe'yi dünyaya tanıtacaktır. Dünyanın en prestijli etkinliklerinden olan EXPO'nun 7 bin yıllık Arslantepe Höyüğü ile aynı atmosferde gerçekleşecek olması fikri bile hepimizi fazlasıyla heyecanlandırmaya yetiyor. Etkinliğin, Malatya'nın ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlayarak bölgeyi bir cazibe ve çekim merkezine dönüştüreceğine ve Malatya'nın şehir hayatını canlandırarak nitelikli insan kaynağı ve sermayeye ulaşımını kolaylaştıracağına inancımız tamdır. EXPO 2028, sadece bahçecilik alanında değil, aynı zamanda ekonomik ve kültürel kalkınmayı da beraberinde getirecek ve çevre coğrafyalara uzanan olumlu sonuçlara sahip olacaktır. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm üyeleri güzel şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız."

