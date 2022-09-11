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Malatya'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

11.09.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Malatya'nın Kale ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Kale ilçesi Kaleköy Mahallesi'nde kayınvalidesini ziyarete giden Murat Güneş (35), elektrik direğini sabitlemek için bağlandığı belirtilen tele dokunması üzerine akıma kapıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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