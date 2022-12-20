YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da eşini bıçaklayarak öldüren kocaya 24 yıl hapis

Malatya'da eşini bıçaklayarak öldüren kocaya 24 yıl hapis

20.12.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 24 yıl hapis cezası verildi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, eşi Selma Ö'yü (41) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mehmet Ö. (57), bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, çiftin çocukları, yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki son görüşünde sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada, maktul Selma Ö'nün kızı da sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Mehmet Ö. ise olayın olduğu dönem psikolojik tedavi gördüğünü iddia etti.

Eşini daha önce darbetmediğini savunan sanık, "Sadece olay günü kavga ettik, ondan önce bir şey yoktu. Eşimin telefonunda mesaj ve fotoğraf gördüm. Ailemi korumak için sustum. Olanları sadece oğluma anlattım. O da annesinin telefonuna baktı, mesajların silindiğini söyledi. Çok pişman ve üzgünüm." dedi.

Taraf avukatlarının beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezası verdi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de, 27 Temmuz 2021'de, tartıştığı eşi Selma Ö'yü bıçaklayarak öldüren Mehmet Ö, suç aleti bıçakla Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da hafif ticari aracın kaldırımda çarptığı 2 yaya hayatını kaybettiMalatya'da hafif ticari aracın kaldırımda çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti
Kars'ta iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldüKars'ta iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Çorum'da lise öğrencisi okul önünde bıçakla yaralandıÇorum'da lise öğrencisi okul önünde bıçakla yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Sanık Malatya hapis cezası Adliye

Malatya Namaz Vakitleri 21 Aralık Çarşamba

İmsak
06:05
Sabah
07:33
Öğle
12:30
İkindi
14:56
Akşam
17:16
Yatsı
18:39
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.