YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da ev yangını maddi hasara yol açtı

Malatya’da ev yangını maddi hasara yol açtı

MALATYA HABERLERİ  | 05.04.2020 20:09 | Son Güncelleme

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında maddi yasar meydana geldi.Edinilen bilgiye Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi Gedikağzı Caddesi üzerinde Mehmet Beydoğan’a ait tek katlı bir evde henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Malatya’da ev yangını maddi hasara yol açtı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında maddi yasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi Gedikağzı Caddesi üzerinde Mehmet Beydoğan’a ait tek katlı bir evde henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler tüm evi sararken, olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Sağlık ekiplerinin de hazır beklediği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında tek katlı ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da ev yangını maddi hasara yol açtı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Günün en acı karesi! Günün en acı karesi!
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tepebaşı Belediyesi gel-al ve sipariş yöntemi ile hizmet veren işletmeleri duyurdu

Tepebaşı Belediyesi gel-al ve sipariş yöntemi ile hizmet veren işletmeleri duyurdu

Tokatlı muhtar köyün girişine "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı astı

Tokatlı muhtar köyün girişine "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı astı

Munzur Çayı'nda akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Munzur Çayı'nda akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Down sendromlu Hilal, evinde antrenman yapıyor

Down sendromlu Hilal, evinde antrenman yapıyor

Başkan Aydın’dan sosyal dayanışma çağrısı

Başkan Aydın’dan sosyal dayanışma çağrısı

Sosyal mesafe ihlallerine para cezası uygulandı

Sosyal mesafe ihlallerine para cezası uygulandı

Malatya Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
04:34
Sabah
05:59
Öğle
12:34
İkindi
16:10
Akşam
19:00
Yatsı
20:19

Malatya Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Çare Eczanesi
Merkez
Çınar Eczanesi
Merkez
Fırat Eczanesi
Merkez
Özpolat Eczanesi
Merkez
Park Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü trafik kazasında öldü

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü trafik kazasında öldü

Malatya’da korona virüs toplantısı yapıldı

Malatya’da korona virüs toplantısı yapıldı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.