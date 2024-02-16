Malatya'da Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi anlatıldı

Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Daire Başkanı Mutlu Turan, Devlet Su İşleri Malatya Şube Müdürlüğü'ndeki toplantıda, halkın geçim kaynaklarının iyileştirilmesini önemsediklerini belirtti.

Proje kapsamında sunacakları katkının vatandaşlara direkt dokunmasını istediklerini dile getiren Turan, "Deprem sonrası kent 70 binin üzerinde göç vermiş, hatta yeni göçler oluşabileceği noktasında bilgiler aldık. Yeni göçler oluşmaması, gidenleri burada tutabilmek, kırsala göç edenleri de kırsalda tutabilmek ve kırsalda geçim kaynaklarını iyileştirebilmenin yollarını arıyoruz. Malatya tüm ilçeleriyle bu proje kapsamında." diye konuştu.

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner de projenin 7 yıl süreceğini ifade etti.

IFAD Ülke Direktörü Liam Chicca da kentten göç edenlerin bölgeye geri getirilebilmesi için yapılması gereken çalışmalar arasında ek istihdam fırsatlarının oluşturulmasının bulunduğunu belirtti.

Toplantıda, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ile bazı birlik başkanları hazır bulundu.

Projeyle kentte 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yol açtığı tahribat ile ekonomik kayıpların etkisinin hafifletilmesi amaçlanıyor.

Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında bölgede yaşayanların refah seviyelerini yükseltmeye yönelik seracılık, bağ terbiye sistemi, meyve bahçesi tesisi, arıcılığın geliştirilmesi, hayvan barınaklarının iyileştirilmesi, sulama havuzları, tarla içi damla sulama ile güneş enerjili su ısıtma sistemi gibi yatırımlara hibe sağlanacak.

