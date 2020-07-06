Malatya'da "Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol İmza Töreni" düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin en büyük umutları ve varlıkları olduğunu belirterek, "Yapacağımız yatırımlar bu ülkenin ve kutlu davanın yarınlara olan yürüyüşünde eminim ki çok ama çok önemli bir yer tutacaktır." dedi.

Kasapoğlu, Malatya Beydağı Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen "Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, medeniyet şehri Malatya'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Malatya'nın önemli ve her alanda sembol bir şehir olduğunu aktaran Kasapoğlu, son 18 yılda Türkiye'nin dört bir yanı nasıl bir dönüşüm geçirdiyse Malatya'nın da o dönüşümü en güçlü yaşayan ve en güzel şekilde hak eden şehirlerden bir tanesi konumunda bulunduğunu ifade etti.

Bugün Malatya'nın gençliğine ve spor geleceğine yapılan yatırımları hep birlikte taçlandıracaklarını anlatan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"İlimde, kültürde, sanatta, sporda, sanayide öncü gençlerini yetiştirme adına yarınların yıldızlarını, şampiyonlarını bu şanlı bayrağı dünyanın dört bir tarafında dalgalandıracak yıldızları yetiştirme adına bugün bu yatırımları sizlerle taçlandıracağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi iki yıl önce geçtiğimiz bir sistem. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yakın takibi ve ilgisi neticesinde ülkemizin başlamış olduğu yeni bir başlangıç, milat. Bu vesileyle kurumlar arası sinerjinin, bu manada yerel yönetimlerle oluşan güçlü iş birliğinin meyvelerini alıyoruz. Bugün Büyükşehir Belediyemizle, ilçe belediyelerimizle bu projeleri hep birlikte imzaya dökeceğiz ve en hızlı şekilde yarınlarımız için bu tesisleri, yatırımları Malatya'mıza kazandıracağız."