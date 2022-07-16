YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da "gondol"dan düşerek hayatını kaybeden gencin son görüntüsü ortaya çıktı

Malatya'da "gondol"dan düşerek hayatını kaybeden gencin son görüntüsü ortaya çıktı

16.07.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölen Ahmet Kaya ile birlikte gondola binen arkadaşı Mehmet Dönmez: - "Gondola üç sefer bindik, son binişimizde gondol biraz yükseldikten sonra aşağıya inerken demir birden açılınca Ahmet aşağıya düştü" - Anne Hatice Seher Kaya: - "Ahmet'in ağabeyi İhsan'ın bugün düğünü vardı. Benim düğünüme gelecek davetliler cenazeme geldi"

YETER ERDİNE - Malatya'da Kurban Bayramı'nın birinci günü lunaparkta "gondol"dan düşerek hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın (26) son görüntüsü ortaya çıktı.

Merkez Battalgazi ilçesindeki bir lunaparkta "gondol" adı verilen eğlence aletine binen ve zemine düşmesi sonucu yaşamını yitiren Ahmet Kaya'nın son görüntülerinde, arkadaşı Mehmet Dönmez ile yan yana gondolda sallandıkları görülüyor.

Görüntülerde, Kaya ile Dönmez'in çalan müziğe oturdukları yerden eşlik etmeleri ve keyifli anlar yaşadıkları yer alıyor.

Ahmet Kaya'nın arkadaşı Mehmet Dönmez, AA muhabirine, bayramın birinci günü Ahmet ile lunaparka gittiklerini, "gondol"a birkaç sefer bindiklerini anlattı.

Son kez "gondol"a bindiklerinde olayın yaşandığını dile getiren Dönmez, "Gondola üç sefer bindik, son binişimizde gondol biraz yükseldikten sonra aşağıya inerken demir birden açılınca Ahmet aşağıya düştü. Hiç ayağa kalkmadı. Benim videoyu çektiğimde iki sefer yan yana oturduk. Sonra ayrıldık o diğer tarafa geçti, ben bu tarafta oturuyordum. Ortamızda iki tane çocuk oturuyordu. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Başka can yansın istemiyoruz." diye konuştu.

- Ağabeyinin bugün düğünü vardı

Ahmet Kaya'nın annesi Hatice Seher Kaya da iki çocuk annesi olduğunu ve Ahmet'in ağabeyi İhsan Kaya'nın bugün yapılacak düğününü cenazeleri nedeniyle ertelediklerini söyledi.

Ahmet'in olay günü lunaparka gittiğini bilmediğini, o gün köye gittiklerini ve oğlunu da çağırdıklarını ancak Ahmet'in gelmek istemediğini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Ahmet'in ağabeyi İhsan'ın bugün düğünü vardı. Benim düğünüme gelecek davetliler cenazeme geldi. Ben düğün kutlaması yapacakken cenaze ile karşılaştım. Büyük oğlum takım elbise giyecekken küçük oğlum kefen giydi. Nasıl dayanayım, bu acıya ben katlanamıyorum, tarif edemiyorum, anlatamıyorum. Başına gelen benim ne söylemek istediğimi anlar. Gözümün önünde dolaşıyor. Kapı çalıyor, gelecek sanıyorum. Balkona çıkıyorum, bakıyorum, gelir diye umutlanıyorum. Ben yandım, başka anne yanmasın istiyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybettiMalatya'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Osmangazi Dağ Koşusu" düzenlendiBursa'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Osmangazi Dağ Koşusu" düzenlendi
Samsun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandıSamsun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Malatya düşme

Malatya Namaz Vakitleri 16 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:09
Öğle
12:38
İkindi
16:31
Akşam
19:57
Yatsı
21:34
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel yolla bulaşan hastalığı için tazminat istedi

Cinsel yolla bulaşan hastalığı için tazminat istedi

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Dünya üzerindeki cehennem! Nam salmış hapishane tüyler ürpertti

Dünya üzerindeki cehennem! Nam salmış hapishane tüyler ürpertti

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.