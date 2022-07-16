Malatya'da "gondol"dan düşerek hayatını kaybeden gencin son görüntüsü ortaya çıktı

YETER ERDİNE - Malatya'da Kurban Bayramı'nın birinci günü lunaparkta "gondol"dan düşerek hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın (26) son görüntüsü ortaya çıktı.

Merkez Battalgazi ilçesindeki bir lunaparkta "gondol" adı verilen eğlence aletine binen ve zemine düşmesi sonucu yaşamını yitiren Ahmet Kaya'nın son görüntülerinde, arkadaşı Mehmet Dönmez ile yan yana gondolda sallandıkları görülüyor.

Görüntülerde, Kaya ile Dönmez'in çalan müziğe oturdukları yerden eşlik etmeleri ve keyifli anlar yaşadıkları yer alıyor.

Ahmet Kaya'nın arkadaşı Mehmet Dönmez, AA muhabirine, bayramın birinci günü Ahmet ile lunaparka gittiklerini, "gondol"a birkaç sefer bindiklerini anlattı.

Son kez "gondol"a bindiklerinde olayın yaşandığını dile getiren Dönmez, "Gondola üç sefer bindik, son binişimizde gondol biraz yükseldikten sonra aşağıya inerken demir birden açılınca Ahmet aşağıya düştü. Hiç ayağa kalkmadı. Benim videoyu çektiğimde iki sefer yan yana oturduk. Sonra ayrıldık o diğer tarafa geçti, ben bu tarafta oturuyordum. Ortamızda iki tane çocuk oturuyordu. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Başka can yansın istemiyoruz." diye konuştu.

- Ağabeyinin bugün düğünü vardı

Ahmet Kaya'nın annesi Hatice Seher Kaya da iki çocuk annesi olduğunu ve Ahmet'in ağabeyi İhsan Kaya'nın bugün yapılacak düğününü cenazeleri nedeniyle ertelediklerini söyledi.

Ahmet'in olay günü lunaparka gittiğini bilmediğini, o gün köye gittiklerini ve oğlunu da çağırdıklarını ancak Ahmet'in gelmek istemediğini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Ahmet'in ağabeyi İhsan'ın bugün düğünü vardı. Benim düğünüme gelecek davetliler cenazeme geldi. Ben düğün kutlaması yapacakken cenaze ile karşılaştım. Büyük oğlum takım elbise giyecekken küçük oğlum kefen giydi. Nasıl dayanayım, bu acıya ben katlanamıyorum, tarif edemiyorum, anlatamıyorum. Başına gelen benim ne söylemek istediğimi anlar. Gözümün önünde dolaşıyor. Kapı çalıyor, gelecek sanıyorum. Balkona çıkıyorum, bakıyorum, gelir diye umutlanıyorum. Ben yandım, başka anne yanmasın istiyorum."

