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Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam öldü

13.12.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam öldü

Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam öldü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

M.A. yönetimindeki 44 HG 515 plakalı hafif ticari araç, D-850 kara yolu Çığlık mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Irmak'a (71) çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan Irmak, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Irmak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

Polis ekipleri sürücü M.A'yı gözaltına aldı.

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