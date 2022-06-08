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Malatya'da hayırsever iş insanının yaptırdığı ortaokulun açılışı gerçekleştirildi

08.06.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da hayırsever iş insanının yaptırdığı ortaokulun açılışı gerçekleştirildi

Malatya'nın Akçadağ ilçesine iş insanı Gazi Akmercan tarafından yaptırılan 12 derslikli ortaokul törenle açıldı.

Akmercan Ortaokulunun açılışında bir konuşma yapan Malatya Valisi Hulusi Şahin, Akmercan ailesinin Türkiye'nin bir ucundan öteki ucuna birçok hayır işini sessiz sedasız yaptığını belirterek, Gazi Akmercan'a katkıları için teşekkür etti, eğitimin önemini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kentin son süreçte eğitimde yoğun yatırımlar aldığını, bir yandan hayırsever iş insanlarının diğer yandan devletin yaptığı okulların olduğunu, kendilerinin de arsa tahsisleriyle okullaşmaya katkı sunmaya çalıştıklarını belirtti.

Hayırsever iş insanı Gazi Akmercan ise 49 sene önce Malatya'dan ayrıldıklarını ancak eğitime destek olmayı sürdürdüklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, hayırsever iş insanı Gazi Akmercan ile katılımcılar okulun açılış kurdelesini keserek sınıfları gezdi.

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