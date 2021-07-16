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Malatya'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

16.07.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da iki aile arasında çıkan kavgada, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Dereköy Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı iddiasıyla başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan Celalettin C. ile Zafer C, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahaleye rağmen Celalettin C. hayatını kaybetti. Yaralı Zafer C. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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