Malatya'da iki katlı kerpiç evin duvarı çöktü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çatıdan gelen kar suları nedeniyle iki katlı kerpiç evin duvarının bir kısmı çöktü.

Hidayet Mahallesi'nde Suriyeli bir ailenin yaşadığı iki katlı kerpiç evin duvarı, çatıdan gelen kar suları nedeniyle çöktü.

Evin duvarının bir kısmının çökmüş olduğunu gören aile yetkililerden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri evin etrafına emniyet şeridi çekerek, güvenlik önlemi aldı.

Evde 9 kişilik Suriyeli bir ailenin yaşadığı öğrenildi.



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