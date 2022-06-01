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Malatya'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

01.06.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Malatya'da iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Battalgazi ilçesi Yenihamam Mahallesi'nde bulunan iş merkezindeki bir cep telefonu tamircisi dükkanına gece saatlerinde giren 2 şüpheli, 4 cep telefonu, 400 lira, bağış kutusu ve cep telefonu malzemesini alarak kaçtı.

İş yeri sahibi M.H'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarınca görüntülenen hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerine giren 2 şüpheliden birinin etrafı kontrol etmesi diğerinin ise dükkanın camını kırarak 4 cep telefonu, 400 lira, bağış kutusu ve cep telefonu malzemesini alarak kaçması yer alıyor.

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