Malatya'da itfaiyeciler depremde enkazdan çıkan özel eşyaları sahibine teslim etti

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu ve beraberindeki itfaiyeciler, merkez Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesi'ndeki enkazdan çıkarılan düğün fotoğrafları, bir miktar para, kimlik ve telefonları Yaşar ailesine verdi.

Depremde Bayrak Apartmanı'nda 17 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Katipoğlu, İtfaiye Daire Başkanlığı olarak 04.17'de meydana gelen ilk depremden hemen sonra hızlıca sahaya çıktıklarını, saat 13.00 civarında yaklaşık 100 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve bu nedenle ikinci depremde enkaz altında kalan ekipler olduğunu ifade etti.

Tuba Yaşar'ın da depremde enkaz altında kalan vatandaşlardan olduğunu aktaran Katipoğlu, şunları kaydetti:

"Tuba Hanım ve ailesi Bayrak Apartmanı'nın en üst katında oturdukları için üst katın tam çökmemesinden dolayı kendi imkanlarıyla enkazdan çıkmayı başarabilmişler. Arkadaşlarımız, vatandaşları kurtarmaya çalışırken buldukları kıymetli eşyaları, o an orada bir kolluk kuvveti varsa onlara teslim ederler, herhangi bir kolluk kuvvetine rastlamazlarsa güvenli bir şekilde muhafaza ederiz ve daha sonra sahibine ulaşmaya çalışırız. Sahibine ulaşamazsak emniyete veya jandarma bölgesinde ise jandarmaya teslim ederiz. Bayrak Apartmanı'nda da itfaiyeci arkadaşlarımız bazı özel eşyalar bulmuşlardı. Tuba Hanım'a ait olduğunu öğrendikten sonra eşyalarını kendilerine teslim edebilmek adına ulaştık. Bir kez daha kendilerine 'geçmiş olsun' diyoruz."

İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Yaşar ise "Evimiz yıkıldı ve buradan bir küçük eşya bile çıkarıp bulmam benim için çok önemliydi." ifadesini kullandı.



