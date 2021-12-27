Malatya'da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Malatya'da jandarma ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın'ın katılımı ve koordinesinde, trafik timlerince kent genelinde denetim gerçekleştirildi.

Yaklaşık iki saat süren denetimde trafik kuralı ihlalinden 20 sürücüye 12 bin 242 lira cezai işlem uygulandı, iki araç trafikten men edildi.

Kent genelinde kara yolundaki denetimlerin aralıksız sürdürüleceği, hava araçlarıyla (İHA, helikopter ve drone) kontrollere ağırlık verileceği bildirildi.



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