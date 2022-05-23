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Malatya'da jandarmanın bulduğu kulaklı orman baykuşu yavruları korumaya alındı

23.05.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da jandarmanın bulduğu kulaklı orman baykuşu yavruları korumaya alındı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan 2 kulaklı orman baykuşu yavrusu koruma altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepehan Mahallesi'nde devriye görevi sırasında 2 kulaklı orman baykuşu yavrusu buldu.

Ekipler, bakım ve rehabilitasyonlarının yapılarak doğal yaşam alanlarına bırakılması için kuşları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

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