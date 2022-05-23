Malatya'da jandarmanın bulduğu kulaklı orman baykuşu yavruları korumaya alındı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan 2 kulaklı orman baykuşu yavrusu koruma altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepehan Mahallesi'nde devriye görevi sırasında 2 kulaklı orman baykuşu yavrusu buldu.
Ekipler, bakım ve rehabilitasyonlarının yapılarak doğal yaşam alanlarına bırakılması için kuşları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.
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