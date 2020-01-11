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  4. Malatya’da kaldırım işgaline tepki

Malatya’da kaldırım işgaline tepki

MALATYA HABERLERİ  | 11.01.2020 15:47 | Son Güncelleme

Malatya’da şehir merkezindeki bir çok yaya kaldırımına gelişi güzel park edilen araçlar tepkilere neden oluyor.Her geçen gün araç yoğunluğunun arttığı Malatya’da özellikle kent merkezinde park sıkıntısı yaşanıyor.

Malatya’da şehir merkezindeki bir çok yaya kaldırımına gelişi güzel park edilen araçlar tepkilere neden oluyor.
Her geçen gün araç yoğunluğunun arttığı Malatya’da özellikle kent merkezinde park sıkıntısı yaşanıyor. Merkezi bölgelerde park metrenin henüz başlamaması ve birçok esnafın iş yerinin önünü kapatması ile yaşanan park sıkıntısı kuşkusuz en çok yayaları etkiliyor.
Kısa süreli park yeri bulamayan birçok sürücü, araçlarını yaya kaldırımlarına gelişi güzel park ederken, ortaya da ilginç görüntüler çıkıyor. Trafik denetimlerinin de yetersiz olduğu kaldırım işgalinde vatandaş ise yürüyeceği kaldırımın kapalı olması nedeniyle sokak ortasından yürümek zorunda kalıyor.
Vatandaşlar, trafik ekiplerinin ana caddelerin dışında özellikle kent merkezindeki ara sokaklarda da denetim yapmasını istiyor.

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Yakıncı Eczanesi
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