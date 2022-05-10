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Malatya'da kamyonda 9 kilo 435 gram esrar ele geçirildi

10.05.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da kamyonda 9 kilo 435 gram esrar ele geçirildi

Malatya'da 9 kilo 435 gram esrar ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kale ilçesindeki yol uygulama noktasında durdurulan kamyonda arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeği "Bonita"nın da katıldığı aramada, araca gizlenmiş 9 kilo 435 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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