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Malatya'da kanadı kesilmiş halde bulunan karga korumaya alındı

28.03.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da kanadı kesilmiş halde bulunan karga korumaya alındı

Malatya'da polis ekipleri tarafından kanadı kesilmiş halde bulunan karga koruma altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi Fatih Mahallesi'nde devriye hizmeti sırasında yol kenarında tek kanadı kesilmiş karga buldu.

HAYDİ polisi tarafından ilk müdahalesi yapılan karga, tedavi için veteriner kliniğine götürüldü.

Tedavisi yapılan ve iyileşme süreci boyunca HAYDİ ekibinin gözetiminde kalacak olan karga, daha sonra doğaya salınacak.

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