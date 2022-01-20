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Malatya'da kar nedeniyle 457 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

20.01.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da kar nedeniyle 457 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Malatya'da kar nedeniyle 457 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Arapgir'de 63, Pütürge'de 59, Akçadağ'da 56, Arguvan'da 49, Hekimhan'da 40, Battalgazi'de 38, Darende'de 34, Yazıhan'da 33, Doğanşehir'de 31, Kuluncak ve Doğanyol'da 16'şar, Yeşilyurt'ta 14 ve Kale'de 8 mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Yağışın etkili olduğu ilçelerde kapanan 457 mahalle yolunu ulaşıma açmak için 400 araç ve 1200 personelle çalışma yapılıyor.

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