Malatya'da kar yağışı ulaşımı aksattı

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Malatya-Kayseri kara yolu yapılan çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

İlçede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle D 300 kara yolunun Karahan geçidi ve Gümüşlüdere mevkisinde kar yağışına yakalanan bazı tır ve yolcu otobüsleri, kaygan zemin dolayısıyla yolda kaldı.

Hem ilçe girişinde hem de ilçe çıkışında, zincir, takoz ve çekme halatı bulunmayan araçların geçişlerine izin vermeyen Darende Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, Malatya-Kayseri yolunu bir süreliğine çift yönlü trafiğe kapattı.

Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğü ve Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kapanan yolları uzun uğraşlar sonucu açmasıyla trafik tekrardan kontrollü olarak verilmeye başlandı.

