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Malatya'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen çoban öldü

MALATYA HABERLERİ  | 25.05.2020 18:22 | Son Güncelleme

Malatya'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen çoban öldü

Malatya'da hayvan otlatırken av tüfeğiyle kazara kendisini vurduğu iddia edilen çoban hayatını kaybetti.

Arguvan ilçesinin Yazıbaşı Mahallesi Çakmak yaylasında iddiaya göre, Vahap Eren (59) hayvan otlattığı sırada av tüfeğiyle kazara kendisini yaraladı.

Silah sesini duyan yakınları olay yerine gittiklerinde Eren'i yerde yaralı buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin olay yerini incelemesinin ardından, Eren'in cesedi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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