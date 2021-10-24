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Malatya'da kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

24.10.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Malatya'da sanayi sitesindeki bir kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Küçük Sanayi Sitesi'nde kereste atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, gazetecilere, yangına kısa süre içerisinde müdahale ettiklerini belirterek, "6 araç ve 18 personelle yangın kontrol altına alındı. Yakın olduğu için bir dakika içerisinde yangına müdahale edildi. Başka bir yere sıçramadan yangın söndürüldü." dedi.

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