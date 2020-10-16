YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim

MALATYA HABERLERİ  | 16.10.2020 15:59 | Son Güncelleme

Vali Aydın Baruş: - "Hastanelere, pandemi polikliniklerine başvuru sayısında bir azalma olmuştu ancak son birkaç gündür vaka sayısında hareketlenme görüyoruz"

Malatya Valisi Aydın Baruş, hastanelere, pandemi polikliniklerine başvuru sayısında son birkaç gündür hareketlenme olduğunu bildirdi.

Baruş, beraberindeki İl Pandemi Kurulu üyeleriyle İnönü Caddesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetime katıldı.

Bazı esnafı salgın tedbirlerine uymaları konusunda uyaran Vali Baruş, gazetecilere, İçişleri Bakanlığının talimatıyla her hafta kent genelinde yaptıkları denetimleri sürdürdüklerini belirtti.

Kentin en yoğun caddesinde esnaflara gerekli uyarıyı yaptıklarını dile getiren Baruş, "Şu an hepimizin gördüğü gibi hiç görmediğimiz bir kalabalık var caddelerde. Havaların güzel olması nedeniyle vatandaşımız dışarıya alışveriş için çıkıyor. Vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum, bu kadar kalabalık iyi değil. Maske takma kuralına riayet edildiğini görüyoruz ancak maskenin yanında sosyal mesafe ile kalabalıkların içerisine girmemek çok önemli. Hastalığın bulaşması açısından bu riskli bir konu. İnsanların gruplar halinde dolaştığını görmek bizi üzüyor. Şu an rehavet zamanı değil, rehavete kapılmamamız lazım. Henüz hastalık tehlikesini atlatamadık." diye konuştu.

- "Son birkaç gündür hareketlenme görüyoruz"

Kentte eylülde Kovid-19'a ilişkin sıkıntılı sürece girildiğini, o günden bu yana bir rahatlamanın olduğunu ifade eden Vali Baruş, şunları kaydetti:

"Hastanelere, pandemi polikliniklerine başvuru sayısında bir azalma olmuştu ancak son birkaç gündür vaka sayısında hareketlenme görüyoruz. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de artış söz konusu. Biz rehavete girersek bu artışların önüne geçemeyiz. Vatandaşları uyarıyoruz ancak bu rahatlama havası bizi üzüyor. Vatandaşlardan günün rahat saatlerini alışveriş için tercih etmesini istiyoruz, alışveriş için öğle saatini tercih etmesinler. Çünkü öğlen saatlerinde cadde kalabalık oluyor ve sosyal mesafeyi korumak mümkün olmuyor."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı
Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı
Forum katlı kavşağının temeli atılıyor
Forum katlı kavşağının temeli atılıyor
30 bin TL gasp etti, serbest bırakıldı
30 bin TL gasp etti, serbest bırakıldı
Adana'da bahçeden 15 ton nar hasat edip çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Adana'da bahçeden 15 ton nar hasat edip çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Konya'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Konya'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Şehidin kardeşine kız istedi
Şehidin kardeşine kız istedi

Malatya Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:09
Sabah
06:30
Öğle
12:17
İkindi
15:24
Akşam
17:55
Yatsı
19:11

Malatya Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Akçınar Eczanesi
Merkez
Kadıoğlu Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yeni Malatyaspor, Olcay Şahan'ı transfer etti
Yeni Malatyaspor, Olcay Şahan'ı transfer etti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Türkü diyarında 500 beste
Türkü diyarında 500 beste
Başkan Cengiz’den "yol" vurgusu
Başkan Cengiz’den "yol" vurgusu
Belediye Meclisi’nde koronadan ölen İrfan Kaya anıldı
Belediye Meclisi’nde koronadan ölen İrfan Kaya anıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.