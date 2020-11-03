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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 23 kişiye para cezası

MALATYA HABERLERİ  | 03.11.2020 20:03 | Son Güncelleme

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 23 kişiye para cezası

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma kuralını ihlal eden 23 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında son 24 saatte kent genelinde market, kuaför, piknik alanı, pazar yeri, AVM, spor merkezi, kahvehane, düğün salonu gibi toplam 421 iş yeri ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimlerde maske takmadığını tespit ettiği 23 kişiye cezai işlem uyguladı.

Kovid-19 temaslısı olmaları nedeniyle karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 6 kişi ise cezai işlem uygulandıktan sonra ikametlerine yönlendirildi.

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