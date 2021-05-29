YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da kümeste çıkan yangında çok sayıda civciv telef oldu

Malatya'da kümeste çıkan yangında çok sayıda civciv telef oldu

29.05.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da kümeste çıkan yangında çok sayıda civciv telef oldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kümeste çıkan yangında çok sayıda civciv telef oldu.

Doğanşehir ilçesi Doğu Mahallesi'nde Kezban Özkan'a ait kümeste yangın çıktı.

Durumu fark eden Özkan'ın haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çok sayıda civcivin telef olduğu kümeste hasar oluştu.

Bazı civcivler ise kurtarıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındıMalatya'da uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Anahtar Kelimeler:
yangın Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:14
Sabah
04:59
Öğle
12:29
İkindi
16:22
Akşam
19:49
Yatsı
21:27

Malatya Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cumartesi

Barış Eczanesi
Merkez
Dündar Eczanesi
Merkez
Kadıoğlu Eczanesi
Merkez
Konak Eczanesi
Merkez
Yenipetek Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hakkari'de konuştu:

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hakkari'de konuştu:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İzmir'de, Sloven sosyolog Slovaj Zizek'in kitap günlerine davet edilmesi protesto edildi

İzmir'de, Sloven sosyolog Slovaj Zizek'in kitap günlerine davet edilmesi protesto edildi

Antalya'da su kovasına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu

Antalya'da su kovasına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu

İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.