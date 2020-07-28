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Malatya’da Kurban Bayramı tedbirleri

MALATYA HABERLERİ  | 28.07.2020 12:07 | Son Güncelleme

Kurban Bayramının başlayacağı 31 Temmuz Cuma gününden itibaren Malatya’da gerekli tedbirlerin alınacağı ve vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için önlemler alındığı belirtildi.Malatya Valisi Aydın Baruş imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “Kurban Bayramının huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasında üstün gayret ve şevk içerisinde çalışmakta olan güvenlik güçlerimize önemli görevler düşmektedir.

Malatya’da Kurban Bayramı tedbirleri

Kurban Bayramının başlayacağı 31 Temmuz Cuma gününden itibaren Malatya’da gerekli tedbirlerin alınacağı ve vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için önlemler alındığı belirtildi.
Malatya Valisi Aydın Baruş imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “Kurban Bayramının huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasında üstün gayret ve şevk içerisinde çalışmakta olan güvenlik güçlerimize önemli görevler düşmektedir. Bu kapsamda Kurban Bayramı süresince genel güvenlik ve asayişin temini açısından, İçe Kaymakamlıkları, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacaktır. Eğitim ve Araştırma Hastanesi erişkin acil servisinde ve kadın doğum ile çocuk acil servisinde yeterli sayıda sağlık personeli bulundurulacaktır. Gerektiğinde ilgili telefon numaralarına başvurulacaktır. Belirtilen tedbirlerin uygulanmasında, kurum amirlerince gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim” denildi.
Bu arada, vatandaşların kurban kesimi için canlı hayvan pazarında yoğunluk oluşturacağından, hayvan pazarında da önlemler alındı.

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