Malatya'da mehter takımından "Azerbaycan Zaferi Konseri"

Malatya'da, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazandığı zafer dolayısıyla mehter konseri düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın kent merkezindeki Soykan Meydanı'nda düzenlediği "Azerbaycan Zaferi Konseri" büyük beğeni topladı. Mehter takımının seslendirdiği eserlere vatandaşlar ellerindeki Türk ve Azerbaycan bayraklarını sallayarak eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazandığı zaferi kutladı.

Gürkan, işgal altındaki toprakların Azerbaycan ordusu tarafından geri alındığını aktararak şöyle devam etti:

"Biz bir millet iki devletiz. Biz bir milletiz ve tek yüreğiz anlayışı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanımız her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu açık bir şekilde dünya milletler camiasına deklare etti. Zaferle sonuçlanan bu savaş ve işgal edilen Azerbaycan toprakları, Karabağ toprakları nihayetinde gerçek sahibinin eline geçti. Bugün mehter takımımız bu zaferi kutlamak amacıyla toplandı. Malatya'da Azeri kardeşlerimizin zaferini bu meydandan bütün Malatya'ya, Türkiye'ye ve dünyaya duyuyoruz. Türk'e kefen biçmek kolay bir hadise değil. Türk'e kefen biçenin ölümü korkunç olur. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Malatya, Azerbaycanlı kardeşlerinin her zaman yanındadır."

Konuşmanın ardından Gürkan, havaya güvercin bıraktı.

