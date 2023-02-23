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Malatya'da meslek lisesi personeli seyyar mutfakta depremzedelere yemek yapıyor

23.02.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da meslek lisesi personeli seyyar mutfakta depremzedelere yemek yapıyor

Sivas'taki Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi personeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da kurulan seyyar mutfakta depremzedeler için günde 20 bin kişilik sıcak yemek çıkarıyor.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla kentteki meslek liselerini harekete geçirdi.

Bu çerçevede, depremin ikinci günü Malatya'ya gönderilen Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ile idari ve hizmetli personeli, Yeşilyurt Stadyumu'nda kendilerine tahsis edilen alanda seyyar mutfak kurdu.

Okulun müdürü Tuncay Baral, AA muhabirine, depremin ikinci gününden itibaren seyyar mutfakta günlük 3-4 çeşit sıcak yemek çıkardıklarını belirterek, "Burada her gün yaptığımız 20 bin kişilik yemeği, çadır kentlerde ve konteynerlerde kalan depremzedelere ulaştırıyoruz. Bunun dışında Sivas'taki okulumuzun imalathanesinde öğretmen ve öğrencilerimizin depremzedeler için yaptığı pasta ve kekleri de buradaki depremzedelere ulaştırıyoruz." bilgisini verdi.

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Malatya Sivas Meslek Lisesi

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