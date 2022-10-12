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Malatya'da mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

12.10.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Malatya'da bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi'nde bir evde henüz öğrenilemeyen bir nedenle mutfak tüpü patladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye 12 personelle patlamanın bulunduğu evde inceleme yaptı.

Patlamada yaralanan 1 kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken, evde hasar oluştu.

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