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  4. Malatya'da otel odasından 150 bin dolar çalan 4 zanlı yakalandı

Malatya'da otel odasından 150 bin dolar çalan 4 zanlı yakalandı

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21.02.2024 07:54 | Son Güncelleme:
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Malatya'da, otel odasından 150 bin dolar çalan 4 şüpheli yakalandı, operasyonda çalınan paranın 114 bin doları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki bir otelin odasından 150 bin doların çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın mağduru H.G. ile Kamerun uyruklu S.O.A. ifadelerinde, araç almak için yanlarında getirdikleri paranın, odada bulunmadıkları esnada kasayla birlikte çalındığını belirtti.

Yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların A.İ, M.M.A, M.M. ve O.İ. olduğunu belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla 4 zanlı yakalandı. Operasyonda, çalınan paranın 114 bin doları ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifade ve işlemleri sürüyor.

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Malatya hırsızlık asayiş zanlı

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