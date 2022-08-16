Malatya'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

A.A'nın (58) kullandığı 44 HK 402 plakalı pikap, Malatya-Ankara kara yolunun Görgü Mahallesi kavşağında M.N. (50) yönetimindeki 44 ACJ 768 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Z.N. (50), M.N. (19) ve A.N. (11) yaralandı.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkararak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



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