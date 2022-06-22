Malatya'da otomobilin çarptığı genç kız öldü

Malatya'da otomobilin çarptığı 18 yaşındaki kız hastanede hayatını kaybetti.

H.S. yönetimindeki 44 ABH 828 plakalı otomobil, Çamurlu Mahallesi Kanyon Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Kunuk'a (18) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekibince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Kunuk, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiden birine aracın çarpması yer alıyor.



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