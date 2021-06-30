YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da otomobilin çarptığı kadın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

Malatya'da otomobilin çarptığı kadın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

30.06.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da otomobilin çarptığı kadın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

Malatya'da geçen hafta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İnönü Caddesi'nde 24 Haziran'da yolun karşısına geçmeye çalışırken B.E. idaresindeki 44 ACT 347 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sabiha Gül Soğancı (23), yaşam mücadelesini kaybetti.

Soğancı'nın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tehlike yayılıyor! BioNTech ve Sinovac aşısı Delta varyantına karşı koruyucu mu?Tehlike yayılıyor! BioNTech ve Sinovac aşısı Delta varyantına karşı koruyucu mu?
PARTNER Ünlü futbolcudan olay sözler: Tanıştırın beni onunla Ünlü futbolcudan olay sözler: Tanıştırın beni onunla
Malatya'da kaçak 1 milyon 230 bin makaron ele geçirildiMalatya'da kaçak 1 milyon 230 bin makaron ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 30 Haziran Çarşamba

İmsak
03:10
Sabah
04:59
Öğle
12:35
İkindi
16:29
Akşam
20:01
Yatsı
21:43

Malatya Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Çarşamba

Burcu Kiğılı Eczanesi
Merkez
Cerrahpaşa Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tekirdağ'da 3 çocuklu ailenin düğün hayali 14 yıl sonra gerçekleşti

Tekirdağ'da 3 çocuklu ailenin düğün hayali 14 yıl sonra gerçekleşti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Flo Mağazacılık, Şanlıurfa'da 10 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor

Flo Mağazacılık, Şanlıurfa'da 10 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor

Kayseri'de üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı

Kayseri'de üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı

Mardin'de mera kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı

Mardin'de mera kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.