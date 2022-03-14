Malatya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Arif Koçer yönetimindeki 02 BG 310 plakalı otomobil, Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi Kalecik mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Gülçin, Esra Koçer ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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