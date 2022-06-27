Malatya'da parkta bulunan çanta sahibine teslim edildi

Malatya'da bir kişi, parkta bulduğu ve içinde 20 bin 136 lira olan çantayı polise teslim etti.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ismi açıklanmayan bir vatandaş, Başharık Mahallesi Şehitler Parkı'nda unutulan ve içerisinde 20 bin 136 lira bulunan çantayı Beydağı Polis Merkezine teslim etti.
Polis ekiplerince yapılan çalışmada çantanın S.A. ve M.A'ya ait olduğu tespit edildi.
Çanta ekiplerce sahibine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz